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Сенатор Пушков: угроза Трампа ввести пошлины на товары стран БРИКС нереализуема

Сенатор Пушков: угроза Трампа ввести пошлины на товары стран БРИКС нереализуема

Угроза избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины в адрес стран БРИКС в размере в 100%, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты носит декларативный характер и на деле нереализуема.

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