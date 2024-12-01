Сенатор Пушков: угроза Трампа ввести пошлины на товары стран БРИКС нереализуема

Угроза избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины в адрес стран БРИКС в размере в 100%, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты носит декларативный характер и на деле нереализуема.
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