Экс-главком НАТО Ставридис: пока Россия крушит арктические льды, США едва держатся на плаву

Россия наращивает боевую мощь в Арктике и активно сотрудничает в регионе с Китаем, тогда как страны НАТО уделяют ему относительно мало внимания, предупредил в статье для Bloomberg экс-главноком Объединёнными вооружёнными силами НАТО Джеймс Ставридис.