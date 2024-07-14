Экс-главком НАТО Ставридис: пока Россия крушит арктические льды, США едва держатся на плаву

Россия наращивает боевую мощь в Арктике и активно сотрудничает в регионе с Китаем, тогда как страны НАТО уделяют ему относительно мало внимания, предупредил в статье для Bloomberg экс-главноком Объединёнными вооружёнными силами НАТО Джеймс Ставридис.
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