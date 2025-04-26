Страна и люди
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Страна и люди

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Над Россией ночью сбили 45 украинских дронов

Над Россией ночью сбили 45 украинских дронов

Российские военнослужащие ночью сбили 45 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

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