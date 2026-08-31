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Житель Лабытнанги заключен под стражу за убийство пожилой матери

Житель Лабытнанги заключен под стражу за убийство пожилой матери

В Лабытнанги следователи заключили под стражу 56-летнего местного жителя. Ему предъявили обвинение в убийстве пожилой матери по неосторожности, сообщили в СУ СК по ЯНАО.

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