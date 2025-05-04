Пока владелица белого «Гелика» рассказывает, как стояла без трусов перед охранниками кафе «Чайный дом» на Рубинштейна, пострадавший лечится.
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Пока владелица белого «Гелика» рассказывает, как стояла без трусов перед охранниками кафе «Чайный дом» на Рубинштейна, пострадавший лечится.