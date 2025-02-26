В Педиатрическом университете нашли медицинские журналы более чем вековой давности

Они раскрывают новые детали работы основателей детской хирургии В январе в книжном шкафу в хирургическом корпусе клиники Педиатрического университета обнаружили журналы учёта пациентов с 1915 по 1918 год, данные об оперативных вмешательствах, а также документацию периода войны и блокады, сообщили в пресс-службе университета.