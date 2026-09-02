«Бессмысленная мода»: в VW Group высказались об агрессивном дизайне авто

В Volkswagen Group не видят смысла в том, чтобы машины имели устрашающий вид. Шеф-дизайнер концерна Андреас Миндт в интервью Autoweek раскритиковал повальное увлечение «хищными» передками, огромными решетками радиатора и узкими фарами, назвав такую стилистику бессмысленной.
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