«Бессмысленная мода»: в VW Group высказались об агрессивном дизайне авто

В Volkswagen Group не видят смысла в том, чтобы машины имели устрашающий вид. Шеф-дизайнер концерна Андреас Миндт в интервью Autoweek раскритиковал повальное увлечение «хищными» передками, огромными решетками радиатора и узкими фарами, назвав такую стилистику бессмысленной.