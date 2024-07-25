Климатологи зафиксировали три самых жарких дня в истории наблюдений

По данным климатологов, 21, 22 и 23 июля стали самыми жаркими днями в глобальной истории наблюдений. Европейская климатическая служба Copernicus выяснила, что в понедельник, 22 июля, температура на планете достигла исторического максимума — +17,16 °С.
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