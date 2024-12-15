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Дикий Юг - Природа Юга России

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Спор веков и тысячелетий: можно ли понижать градус?

Спор веков и тысячелетий: можно ли понижать градус?

Фото: api.rbsmi.ru Спор о том, как алкоголь влияет на наш организм, продолжается веками. Один из самых распространенных мифов заключается в том, что смешивание напитков с разным содержанием алкоголя приводит к более тяжелому похмелью.

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