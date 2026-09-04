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Zero Hedge

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Germany's Anti-Immigration AfD Party Reaches Record Support Days Before Pivotal State Election

Germany's Anti-Immigration AfD Party Reaches Record Support Days Before Pivotal State Election

Germany's Anti-Immigration AfD Party Reaches Record Support Days Before Pivotal State Election Via Remix News, The Alternative for Germany has reached a record high of 43 percent in the eastern German state of Saxony-Anhalt for the first time in an Insa poll, which was commissioned by Nius newspaper.

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