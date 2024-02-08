Форвард «Бостона» Пойтрас выбыл на 5 месяцев. Он перенес операцию на плече

«Мэттью Пойтрас перенес успешную операцию по открытой стабилизации правого плеча 7 февраля. Ожидаемое время восстановления составляет примерно пять месяцев», – говорится в заявлении медицинского директора «Бостона» доктора Питера Асниса.
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