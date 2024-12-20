Медвежий угол
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Медвежий угол

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Улемы даруют гаремы. ДУМ пошло против русских

Улемы даруют гаремы. ДУМ пошло против русских

Царьград Коллаж: Царьград Духовное управление мусульман (ДУМ) пошло против русских. Совет улемов ДУМ принял решение даровать гаремы всем мужчинам, исповедующим ислам в нашей стране.

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Комментарии
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Татьяна Ионова
А ДУМ запретит этим вторым-третьим-четвертвм женам идти в гос.органы и регистрироваться как матери одиночки? И получать пособия как одиночки? Нет? А за чей счёт им будут платить эти пособия? За мой? А я не хочу!
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4 час.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
узаконенные любовницы..
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3 час.
Alex Nемо
Ну а вот тут поле действия для СК и Конституционного суда России - нарушение Конституции РФ налицо и нужны экстренные действия по предотвращению деятельности этой организованной группы! Признать экстремистской и запретить  деятельность в России.
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2 час.

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