Улемы даруют гаремы. ДУМ пошло против русских

Татьяна Ионова

А ДУМ запретит этим вторым-третьим-четвертвм женам идти в гос.органы и регистрироваться как матери одиночки? И получать пособия как одиночки? Нет? А за чей счёт им будут платить эти пособия? За мой? А я не хочу!