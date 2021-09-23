Новости УрФО

1 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вольг Переплутович
    «Заботливый» дедушка Байден думает о свободе кубинцев. Кубинцы, на всякий случай, призвали резервистов и привели ВС в...«Заботливый» деду...
  • Svetlana Kuzmina
    Покуда есть в Европе дураки, Шикарно жить России, стало быть, с руки.Эффект домино. Га...
  • Сергей К
    Это хорошоВласти Литвы не г...

Европа замерзает, газ просит

Европа замерзает, газ просит

В Международном энергетическом агентстве призывают Россию увеличить поставки газа в Европу. Кремль в ответ только пожимает плечами, все контракты мы выполняем в полном объёме, а то что у вас цены зашкаливают, так вы сами такие законы приняли.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх