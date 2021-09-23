Европа замерзает, газ просит

В Международном энергетическом агентстве призывают Россию увеличить поставки газа в Европу. Кремль в ответ только пожимает плечами, все контракты мы выполняем в полном объёме, а то что у вас цены зашкаливают, так вы сами такие законы приняли.
В Международном энергетическом агентстве призывают Россию увеличить поставки газа в Европу. Кремль в ответ только пожимает плечами, все контракты мы выполняем в полном объёме, а то что у вас цены зашкаливают, так вы сами такие законы приняли.
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