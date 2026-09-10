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Царьград

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Департамент Кургана дал инструкции при угрозе беспилотников

Департамент Кургана дал инструкции при угрозе беспилотников

Департамент образования Курганской области разъяснил порядок действий при объявлении угрозы беспилотной опасности, касающейся образовательных учреждений.

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