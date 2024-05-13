Знаки Зодиака, с которыми вы никогда не сработаетесь

Во многом атмосфера в коллективе зависит от того, сотрудники с какими знаками Зодиака работают там. Хорошо, если вас окружают совместимые с точки зрения астрологии люди, и очень плохо, когда рядом находятся те, с кем сработаться точно не получится.
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