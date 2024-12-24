Авария поездов. Поджоги. Неделя в Санкт-Петербурге

Столкновение поездов под Мурманском Столкновение грузового состава с пассажирским поездом № 11 сообщением «Мурманск — Петербург» на станции Княжая Мурманской области коснулось жителей Северной столицы — среди пассажиров были жители города.
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