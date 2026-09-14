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9-1-1: Nashville EP Hints At Lone Star Characters Returning In Crossover: 'That's In The Works In A Big Way'

9-1-1: Nashville EP Hints At Lone Star Characters Returning In Crossover: 'That's In The Works In A Big Way'

9-1-1: Nashville showrunner Rashad Raisani has been trying to bring back 9-1-1: Lone Star characters since day one - and it could finally be happening.

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