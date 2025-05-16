Макрон: Трамп планирует обсудить с Россией итоги переговоров в Стамбуле

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп в скором времени намерен провести переговоры с представителями России, чтобы обсудить итоги прошедших консультаций в Стамбуле.
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