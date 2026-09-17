Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что боевые действия на Украине могли завершиться примерно год назад, если бы Соединённые Штаты, по оценке Москвы, продолжили придерживаться договорённостей, достигнутых в ходе российско-американских переговоров.