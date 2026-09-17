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Пронедра

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Уже год жили бы без войны, если бы США не отошли от договорённостей, заявил Лавров

Уже год жили бы без войны, если бы США не отошли от договорённостей, заявил Лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что боевые действия на Украине могли завершиться примерно год назад, если бы Соединённые Штаты, по оценке Москвы, продолжили придерживаться договорённостей, достигнутых в ходе российско-американских переговоров.

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