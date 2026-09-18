Плотность информационного потока в нашей Сети достигла 5G, что необходимо для машинного контроля

Владимир Полетаев: Цифровая трансформация В России официально запущена связь пятого поколения – 5G На новшество века, способное не только увеличить скорость мобильного интернета, но и стать основой для развития цифровой экономики, промышленности, беспилотных технологий и искусственного интеллекта, делают особую ставку и власть, и бизнес, и простые пользователи современных средств цифровых коммуникаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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