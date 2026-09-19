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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кровяков о переходе в «Амур»: «Воспринял это как шанс поиграть в КХЛ, за который надо зацепиться. Мне без разницы была география команды»

Нападающий Максим Кровяков высказался о переходе в «Амур». Он играет за клуб на правах аренды из «Спартака».

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