РЖД: скорость интернета в поездах "Сапсан" увеличится до 600 Мб/с

Заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) заявил, что максимально возможная скорость интернета в поездах "Сапсан" может возрасти до 600 Мб/с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии