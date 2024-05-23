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«Дай Бог, чтобы у него все получилось». Семак — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

«Дай Бог, чтобы у него все получилось». Семак — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

Сергей Семак высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в стан чемпиона Франции. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак коротко прокомментировал слухи о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

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