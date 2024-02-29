ВТБ в 2024 году ожидает около 10 IPO средним объемом 5-10 млрд рублей

При сохранении текущей динамики рынка ВТБ ожидает увидеть в 2024 году еще около десяти IPO средним объемом 5-10 млрд рублей каждое, заявил журналистам руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.