ВТБ в 2024 году ожидает около 10 IPO средним объемом 5-10 млрд рублей

При сохранении текущей динамики рынка ВТБ ожидает увидеть в 2024 году еще около десяти IPO средним объемом 5-10 млрд рублей каждое, заявил журналистам руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.
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