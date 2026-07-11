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Без свадьбы и общего ребенка: Ирина Дубцова рассталась с бизнесменом Романом Петренко

Без свадьбы и общего ребенка: Ирина Дубцова рассталась с бизнесменом Романом Петренко

Певица Ирина Дубцова рассталась со своим гражданским мужем, бизнесменом Романом Петренко. Отношения, которые развивались стремительно и вели к свадьбе, завершились по инициативе артистки.

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