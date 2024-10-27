ПСРМ настаивает на открытии в России пяти избирательных участков 

Партия социалистов требует от властей Молдовы элементарного уважения к молдавской диаспоре, проживающей в России, и настаивает на открытии на территории Российской Федерации пяти избирательных участков во втором туре президентских выборов, как это было первоначально определено решением ЦИК РМ.