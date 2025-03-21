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Атака ВСУ на ГИС «Суджа»: Масштабный пожар на газовой станции виден из Курска

Атака ВСУ на ГИС «Суджа»: Масштабный пожар на газовой станции виден из Курска

В ночь на 21 марта 2025 года Вооружённые силы Украины нанесли удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», расположенной на границе Курской и Сумской областей.

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