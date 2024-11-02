Ко Дню народного единства московским автомобилистам готовят приятный сюрприз

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе парковок в День народного единства. Подробностями он поделился в своем Telegram-канале.
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