Запашный сообщил о смерти 22-летней артистки Большого Московского цирка Артистка Влада Морозова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / morozovaa.
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