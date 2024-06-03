Метеоролог Шувалов сообщил, что калужанам почти ежедневно понадобятся зонты

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на предстоящей рабочей неделе в Калужской областиРуководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на предстоящей рабочей неделе в Калужской области.