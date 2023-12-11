Гибридный седан Voyah: ультрароскошная VIP-версия и старт продаж

Премиум-бренд Dongfeng вывел на китайский рынок заряжаемую гибридную версию четырёхдверки Passion. Пока новинка доступна в двух вариантах сборки, но уже подтверждена уникальная VIP-комплектация с раздельными креслами второго ряда, огромными экранами для задних пассажиров, оттоманками и выдвижными столиками.