Василе Тофан: компенсации за энергию получат лишь уязвимые

Новое правительство Молдовы, в случае утверждения Василе Тофана на пост премьер-министра, продолжит выплачивать адресные компенсации за энергоносители, однако число получателей этой помощи существенно сократится.
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