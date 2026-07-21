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Царьград

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Василе Тофан: компенсации за энергию получат лишь уязвимые

Василе Тофан: компенсации за энергию получат лишь уязвимые

Новое правительство Молдовы, в случае утверждения Василе Тофана на пост премьер-министра, продолжит выплачивать адресные компенсации за энергоносители, однако число получателей этой помощи существенно сократится.

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