Блочно-модульную котельную построят в микрорайоне Керва в Шатуре в этом году

В микрорайоне Керва в Шатуре продолжается строительство блочно-модульной котельной мощностью 12 мегаватт.
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