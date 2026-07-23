В Татарстане предупредили о росте риска природных пожаров в августе

В августе в Татарстане может увеличиться вероятность возникновения природных пожаров. Об этом сообщил начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» Сергей Захаров на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.