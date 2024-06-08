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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарпищев о «Спартаке»: «Имя Станковича – не показатель в тренерском плане. Хотелось бы, чтобы психологически он совпал с игроками»

«Имя Станковича – не показатель в тренерском плане. Не знаю его как тренера. В этом деле всегда большое значение имеет психология.

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