🏺Античная усадьба «Эмпорий» расположилась на набережной Керчи Здесь проходят мастер-классы для всех желающих по гончарному ремеслу, стеклоделию, вазописи, стрельбе из лука.
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🏺Античная усадьба «Эмпорий» расположилась на набережной Керчи Здесь проходят мастер-классы для всех желающих по гончарному ремеслу, стеклоделию, вазописи, стрельбе из лука.