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Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Хетафе», «Барселона» сыграет с «Альмерией» завтра, «Жирона» и «Реал» проведут свои матчи в четверг

Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Хетафе», «Барселона» сыграет с «Альмерией» завтра, «Жирона» и «Реал» проведут свои матчи в четверг

В среду «Барселона» сыграет дома с «Альмерией», «Атлетик» – с «Лас-Пальмасом».  В четверг «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна проведет гостевой матч с «Кадисом», «Жирона» – с «Бетисом», «Реал» – с «Алавесом».

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