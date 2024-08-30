Украина атаковала Воронеж, Курск и Брянск: главное за сутки

МОСКВА, 30 августа, ФедералПресс. Украина атаковала несколько российских регионов, в Курской области уничтожили украинскую разведгруппу, МИД России пообещал передать данные о преступлениях ВСУ в представительства страны при международных организациях.
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