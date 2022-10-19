Главный тренер «Астаны» объяснил решение сыграть в Кубке дублем: «Дополнительный матч среди недели – это не только физическая нагрузка, но и психологически тяжело»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян объяснил решение сыграть в полуфинале Кубка Казахстана против «Ордабасы» вторым составом: «Я уже вчера в интервью объяснял данное решение, у нас в основном составе есть травмированные футболисты, есть Куат и Эбонг, которые не смогут помочь нам в игре с «Атырау» из-за дисквалификации, соответственно нагрузка ляжет на других футболистов.
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