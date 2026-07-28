Economist: шведской разведке хочется срочно понять Россию

Швеция готовится создать новую гражданскую разведывательную службу по образцу британской МИ6. Решение связано с критикой работы военной разведки MUST, которую в Стокгольме считают недостаточно эффективной в оценке политических процессов.
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