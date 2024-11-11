В Германии призовут Трампа рассекретить данные о подрывах «Северных потоков»

«Известия»: в ФРГ призовут Трампа представить данные подрыва «Северных потоков» Депутаты оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) рассматривают возможность обращения к Дональду Трампу с призывом раскрыть информацию о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии