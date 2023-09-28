В Казани зарплата инженера-строителя может достигать 165 тысяч рублей

Зарплатный максимум инженера-строителя в строительных компаниях Казани достигает 165 тысяч рублей. Столица Татарстана занимает 3-е место в рейтинге городов с наибольшей заработной платой в этой сфере, говорится в исследовании сервиса SuperJob.
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