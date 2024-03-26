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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лу Жанмонно: «Буду стремиться к Большому хрустальному глобусу. Уже с нетерпением жду следующего сезона с новой целью»

В сезоне-2023/24 французская биатлонистка заняла второе место в общем зачете Кубка мира. Также она взяла четыре медали на ЧМ (по две золотых и бронзовых).

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