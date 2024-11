Champion Of Champions 2024: Марк Уильямс впервые вышел в финал

Марк Уильямс одержал впечатляющую победу над своим давним соперником Нилом Робертсоном в полуфинале турнира Champion Of Champions 2024 в Болтоне, сообщает WST Марк Уильямс (фото: WST)Все Новости и результаты Champion Of Champions 2024 Результаты, турнирная таблица Champion Of Champions 2024 Расписание - трансляции Champion Of Champions 2024 Видео - Champion Of Champions 2024 Марк Уильямс вперые за семь лет обыграл Нила Робертсона.