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Политолог Кортунов: нестабильность у границ ЕС усиливает миграцию

Политолог Кортунов: нестабильность у границ ЕС усиливает миграцию

Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов предположил, что миграционный кризис в Европе может продолжаться, однако для повторения ситуации 2015 года потребуется сочетание нескольких обстоятельств.

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