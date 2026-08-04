Политолог Кортунов: нестабильность у границ ЕС усиливает миграцию

Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов предположил, что миграционный кризис в Европе может продолжаться, однако для повторения ситуации 2015 года потребуется сочетание нескольких обстоятельств.
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