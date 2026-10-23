Андрей Бакуткин добровольно отправился на спецоперацию, где и погиб. Глава администрации Мещовского округа Владислав Поляков выразил соболезнования родным и близким погибшегоГлава администрации Мещовского округа Владислав Поляков сообщил о прощании с павшим в спецоперации Андреем Бакуткиным.
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