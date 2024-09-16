Махачев готов помогать махачкалинскому «Динамо» при необходимости

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев готов оказывать помощь махачкалинскому «Динамо». «Если у клуба будет какая-то нужда, почему бы не помочь родной команде? Потому что это поддержка для всей республики», — приводит слова Махачева «Спорт-Экспресс».