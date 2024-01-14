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Американцы задействовали свой секретный космоплан в качестве тренировочной мишени

Американцы задействовали свой секретный космоплан в качестве тренировочной мишени

Стало известно, что Космические силы (Space Force) США провели секретные маневры в космосе. При этом из Пентагона не прекращают вещать о том, что Россия и Китай якобы бросили вызов Вашингтону в околоземном пространстве.

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