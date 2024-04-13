В России усомнились в успехе «формулы войны» Зеленского на саммите в Швейцарии

Вице-спикер Совфеда Косачев: Зеленский потерпит неудачу на саммите в Швейцарии Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев усомнился, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся пролоббировать «формулу войны» на летнем саммите в Швейцарии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии