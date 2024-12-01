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Hill: особое отношение к Москве стало опасной традицией и привело к агрессии РФ

Hill: особое отношение к Москве стало опасной традицией и привело к агрессии РФ

Особое отношение властей Соединенных Штатов с 2000-х годов к действиям России, которое выражалось в чрезмерной «почтительности», стало «опасной традицией», которая якобы привела к агрессии со стороны Москвы на мировой арене.

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